Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля. Во время торгов цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений. Так, Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель.

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

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Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 17

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Политика Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. 44

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