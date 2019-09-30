Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.

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Наука Как выглядят новорожденные тигрята Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.

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