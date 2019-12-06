Общество
Lenta.ruРоссийская чиновница матом призвала волонтеров трудиться
Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова в нецензурной форме призвала собравшихся на форуме волонтеров к труду.
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Комиссия по этике изучит нецензурное обращение чиновницы из Соснового Бора
Петербургский дневник12:57
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