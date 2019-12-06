Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийская чиновница матом призвала волонтеров трудиться

Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова в нецензурной форме призвала собравшихся на форуме волонтеров к труду.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Власти в Ленобласти соберут комиссию по этике из-за ролика с матерящейся чиновницей

ТАСС12:04

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости14:43

Поведение ругающейся матом чиновницы из Соснового Бора обсудят на комиссии по этике

78.ru14:11

Власти в Ленобласти созовут комиссию из-за видео с матерящейся чиновницей

РБК14:44

Комиссия по этике изучит нецензурное обращение чиновницы из Соснового Бора

Петербургский дневник12:57

Видео: чиновница в Ленобласти решила «взбодрить» молодежь матом

РЕН ТВ10:02

Чиновники должны следить за своей речью — психолог о матерящейся начальнице

REGNUM10:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Боярский обрушился с критикой на артистов, оскорбивших россиян

Народный артист России Михаил Борский раскритиковал певцов Максима Покровского (группа «Ногу свело!») и Лайму Вайкуле, которые нелестно отозвались о россиянах.
URA.Ru 17:44
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Шоу-бизнес

Певцов переключился с Познера на Урганта

Вести Подмосковья 10:59
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК вчера в 18:26
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 13:12
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 14:30
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться.
Политика Сегодня 07:08
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Кино

Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
РИА Новости 00:00
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Известия 11:58
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Армия и оружие

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Утро.ru 09:54
Наука

Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
N+1 12:35
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана подчиниться решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
News.ru вчера в 09:23
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН 01:41
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Экономика

Правительство защитит стартапы от поглощения крупными компаниями

Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов.
ГЛАС.RU 08:01
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное