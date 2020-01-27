Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.

с чего всё началось

От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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