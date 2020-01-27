Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Читать в источнике
Комментировать879
Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости 06:04
с чего всё началось

Делегация России намерена покинуть сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.
ТАСС07:52

Подробнее о событии

Калашников назвал вариант ответа на решение ПАСЕ по российской делегации

РБК11:11

История отношений России и ПАСЕ

ТАСС09:46

Литва попробует заблокировать полномочия России в ПАСЕ

REGNUM12:13

В Совфеде оценили попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ

RT на русском07:48

Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Известия07:37

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

РИА Новости08:16

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Интерфакс06:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

Lenta.ru 08:47
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
Страна Советов on-line вчера в 12:41
Авто

Nissan анонсировал новый компактный кроссовер

В линейке Nissan компактный кросс разместится на ступень ниже Kicks.
Новые автомобили 10:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь

В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Privet-Rostov.ru 01:47
Происшествия

В Махачкале «закладчик» при виде полиции проглотил наркотики и умер

РИА Новости 11:00
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Общество

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада.
Москва 24 12:35
Происшествия

Оставившему двух детей в Шереметьево россиянину пообещали найти работу

Lenta.ru 03:13
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия

В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
ТАСС 09:42
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Pravda.Ru 06:37
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 11:57
Общество

Ринат Ахметов за 200 миллионов евро купил один из самых

Ринат Ахметов за 200 миллионов евро купил один из самых дорогих домов Европы.
Голос Правды 12:22
Технологии

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
REGNUM 24 января в 19:38
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Авто

Правила прогрева современных двигателей автомобилей

Автоновости дня 25 января в 06:39
Биатлон

Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
RT на русском вчера в 14:15
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Политика

Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

Коммерсантъ 10:39
Шоу-бизнес

Иван Телегин передумал отдавать Пелагее и дочери загородный дом

Подруга утверждает, что Пелагея вложила немало своих средств на ремонт, но даже при таком раскладе дом, как был, так и останется в собственности Телегина.
Paparazzi.ru 07:14
Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году

«За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.
Известия 11:59
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Lenta.ru вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное