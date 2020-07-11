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РИА НовостиРоссийская экономика находится в состоянии застоя, заявил Кудрин
"Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения (экономики - ред.)", - считает глава Счетной палаты.
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К сожалению, мы стоим. Мы в застое. Если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около 5% ВВП, то за эти последние 10 лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего 1% ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли.
— Алексей Кудрин, российский политикНТВ 09:11
с чего всё началось
Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).РИА Новости08:22
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