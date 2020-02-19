Экономика
Lenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Общая сумма сделок M&A выросла на 21,5% — до $63 млрд. Объем покупок иностранными компаниями российских активов вырос на 49,5% — до $20,9 млрд. Общая сумма внутренних сделок выросла на 19% — до $40,1 млрд.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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