Общая сумма сделок M&A выросла на 21,5% — до $63 млрд. Объем покупок иностранными компаниями российских активов вырос на 49,5% — до $20,9 млрд. Общая сумма внутренних сделок выросла на 19% — до $40,1 млрд.

с чего всё началось

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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