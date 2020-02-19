Экономика

ГородовойГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
РБКвчера в 22:02

Подробнее о событии

Устойчивость экономики РФ начала привлекать иностранный капитал — эксперт

REGNUM08:52

Зарубежные инвесторы сделали рекордные вливания в экономику РФ

News.ru03:16

СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Московский Комсомолец01:29

Вложения иностранцев в российские активы достигли максимума с 2014 года

Daily Storm01:56

Российская экономика привлекла иностранцев

Lenta.ru01:05

РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Мой Брянсквчера в 23:44

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02
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Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Инфорос 05:11
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
ToDay News Ufa вчера в 07:05
Армия и оружие

В Сирии поставили «Точку» и ударили по боевикам

По данным американского телеканала Fox News, «Точки-У» поставлялись в Сирию из России, где они активно снимаются с вооружения.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Армия и оружие

Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским

Российская газета 01:49
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в столичную больницу

В столице России была госпитализирована известная фигуристка Аделина Сотникова, первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании в индивидуальном зачёте.
Ореанда-Новости вчера в 12:40
Происшествия

Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд

В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Российская газета 08:28
Футбол

Форвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru вчера в 17:16
Происшествия

В Чечне бесследно исчез дагестанец, покуривший возле мечети

Городовой 08:30
Политика

Меркель подтвердила решение не вмешиваться в выборы нового главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет вмешиваться в выборы нового главы немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС).
Московский Комсомолец 08:35
Политика

FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
РИА Новости 05:06
Футбол

«Манчестер Сити» грозит новое расследование УЕФА

14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении "Ман Сити" о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).
Газета.Ru 07:59
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
РИА Новости 05:47
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
iReactor 17 февраля в 18:50
Общество

Подсчитаны потери России из-за запрета на въезд граждан Китая

Потери России из-за запрета на въезд граждан Китая составили почти 3 млрд рублей.
Деловое.ТВ 03:39
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM вчера в 00:35
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие

Появились кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Российское оборонное ведомство представило видеозапись, на кадрах которой запечатлены боевые стрельбы модернизированных танков Т-72.
Журналистская правда 06:51
Происшествия

Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске

Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
РИА Новости 08:10
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
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