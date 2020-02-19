Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.

с чего всё началось

В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.

Эксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

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