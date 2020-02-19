Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Общая сумма сделок M&A выросла на 21,5% — до $63 млрд. Объем покупок иностранными компаниями российских активов вырос на 49,5% — до $20,9 млрд. Общая сумма внутренних сделок выросла на 19% — до $40,1 млрд.
РБКвчера в 22:02

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СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Московский Комсомолец01:29

Зарубежные инвесторы сделали рекордные вливания в экономику РФ

News.ru03:16

Вложения иностранцев в российские активы достигли максимума с 2014 года

Daily Storm01:56

Инвестиционная привлекательность России растет, несмотря на санкции — KPMG

Красная весна05:45

Российская экономика привлекла иностранцев

Lenta.ru01:05

РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Мой Брянсквчера в 23:44

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02
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Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество

Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вести.Ru 03:35
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен.
Lenta.ru 07:23
Политика

Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:24
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Общество

Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

Газета.Ru 03:09
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

ФАН 06:25
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Экономика

S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
РИА Новости 06:53
Политика

Путин поддержал освобождение оплаты ЖКХ от банковской комиссии

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию с платежей за услуги ЖКХ, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.
REGNUM вчера в 06:53
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
RT на русском вчера в 05:21
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Здоровье

Возможности телемедицины в России захотели расширить

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил сделать возможным с помощью телемедицины проводить медицинский осмотр, ставить диагноз и лечить россиян.
Lenta.ru 06:31
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:23
Футбол

Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Soccer.ru 03:20
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия вчера в 05:58
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Политика

Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя.
РБК 05:48
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Общество

Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном

К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Говорит Москва 06:01
Экономика

Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Российская газета 04:25
Футбол

10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подорожали больше всего

Ниже – 10 легионеров РПЛ, которые подорожали больше всего за последние пять лет по данным портала Transfermarkt.ru.
Чемпионат 07:00
Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.
ProstoProSport вчера в 13:29
Общество

ТД «Интерторг» объявлен банкротом

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области компания ООО «ТД Интерторг» (управляла закрывшимися сетями Spar и «Народная семья») объявлена банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:02
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