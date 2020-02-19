Экономика
Lenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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В России изменят схему распределения частот под 5G
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Экономика
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Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
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Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистов в своих сферах.
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IT-специалисты и врачи выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
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Футбол
Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в матче с «ПСЖ»
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Футбол
Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча
Аргентинец, который работает главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима", во время матча с "Росарио Сентраль" получил пакет с неизвестным веществом.
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Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас
Общество
«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек
В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
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Общество
ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона
Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.