Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
РБКвчера в 22:02

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Инвестиционная привлекательность России растет, несмотря на санкции — KPMG

Красная весна05:45

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02

Вложения иностранцев в российские активы достигли максимума с 2014 года

Daily Storm01:56

СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Московский Комсомолец01:29

Российская экономика привлекла иностранцев

Lenta.ru01:05

РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Мой Брянсквчера в 23:44

Зарубежные инвесторы сделали рекордные вливания в экономику РФ

News.ru03:16
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Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Политика

Сурков уволен с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Росбалт вчера в 11:41
Происшествия

В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

РИА Новости 02:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Экономика

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv вчера в 02:36
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Lenta.ru вчера в 17:06
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистов в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

IT-специалисты и врачи выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

IT-специалисты подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена).
Полит.ру 05:45
Футбол

Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в матче с «ПСЖ»

Форвард Эрлинг Холанд чуть было не установил новый мировой рекорд в игре против «ПСЖ». Норвежцу не хватило всего 0,3 секунды.
Bookmaker-ratings.ru 05:39
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Футбол

Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча

Аргентинец, который работает главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима", во время матча с "Росарио Сентраль" получил пакет с неизвестным веществом.
Pravda.Ru 05:41
Единоборства

Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас

РЕН ТВ вчера в 21:17
Общество

«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек

В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
Znak.com 02:03
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

Минтранс попросили запретить слушать музыку без наушников в транспорте

НАДЭП предложил запретить пассажирам включать видео и музыку без наушников.
Газета.Ru 04:54
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
NewInform вчера в 16:54
Общество

Осужденный за шпионаж норвежец стал поклонником Бузовой в СИЗО

РЕН ТВ 03:45
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
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