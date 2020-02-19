Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
РБКвчера в 22:02

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Российские компании привлекли рекордное количество зарубежных инвестиций в 2019 году

Экономика сегодня02:24

Вложения иностранцев в российские активы достигли максимума с 2014 года

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Российская экономика привлекла иностранцев

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Эксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

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Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02
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Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
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США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
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Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
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Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
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В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Общество

Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
RuNews24.ru 02:46
Общество

Фруде Берг обвинил спецслужбы Норвегии в своих проблемах в России

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что его подставили норвежские спецслужбы.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Известия 01:01
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Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru вчера в 09:04
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

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РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Лолита Милявская в разговоре со СМИ подтвердила слухи о своем новом возлюбленном.
VSE42.RU вчера в 23:46
Здоровье

Названо число находящихся под наблюдением прибывших из КНР россиян

Под наблюдением врачей в России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Известия 02:11
Общество

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk вчера в 12:26
Происшествия

Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией

REGNUM вчера в 01:12
Политика

США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины

Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
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Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
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Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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Армия и оружие

Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Газета.Ru вчера в 11:50
Политика

Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий

Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Красная весна 02:52
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa 17 февраля в 12:59
Единоборства

Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас

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Политика

Депутаты пресекли попытки коммунистов оскорбить Валентину Гречушкину

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, учреждена новая должность зампреда правительства - министра труда и социальной защиты.
Взгляд-инфо вчера в 08:24
ЖКХ

В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предложенные на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги, сообщают 18 февраля «Известия».
REGNUM вчера в 02:29
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
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