Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Политика
Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии
Ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано.
Lenta.ru 07:49
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Политика
В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией
«Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 06:16
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Происшествия
В Великом Новгороде обрушилась облицовка стены кремля
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Происшествия
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Общество
Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине
Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Общество
Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве
Задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов.
Алтапресс 04:43
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
Политика
Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Кино
Скотт Эдкинс: «Шарлиз Терон дерется потрясающе — она явно много тренируется»
Скотт Эдкинс в роли русского в фильме "Неоспоримый 2" — Понимаю.
Вокруг ТВ 05:00
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
Шоу-бизнес
Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
Газета.Ru 07:25
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Происшествия
В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра «Парус»
Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
ТАСС 07:51
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Режиссер Квентин Тарантино назвал ленту «Социальная сеть» Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия.
Lenta.ru 07:47