Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Политика
Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Политика
За рубежом остаются 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину
Напомним, с 27 марта Россия полностью приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
НТВ 07:21
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Происшествия
В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки
Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Футбол
«Интер» продаст Икарди «ПСЖ» за 50 млн евро
Metaratings 04:43
Спорт
WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 05:50
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
Life.ru 28 мая в 06:41
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа
Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 14 июня
30 мая на заседании регионального оперативного штаба принято решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Оренбург 06:59
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Футбол
Футбольные лиги в России могут быть переименованы
Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Здоровье
В России утвердили субсидии частным медучреждениям на выплаты медикам
Частные медицинские организации в России смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты для сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Известия 07:27
Общество
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Происшествия
Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии
Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.
РБК 06:15
Здоровье
Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37