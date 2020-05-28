Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъвчера в 00:02

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Спорт

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
Политика

Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
Известия вчера в 19:10
29
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
17
Политика

За рубежом остаются 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину

Напомним, с 27 марта Россия полностью приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
НТВ 07:21
3
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
4
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
6
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
5,8K
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
630
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,3K
Футбол

«Интер» продаст Икарди «ПСЖ» за 50 млн евро

Metaratings 04:43
Спорт

WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 05:50
Футбол

Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры

Life.ru 28 мая в 06:41
3
Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
896
Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
111
Шоу-бизнес

Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
252
Общество

Мурашко и глава Башкирии открыли новый инфекционный центр под Уфой

РЕН ТВ 05:18
18
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 14 июня

30 мая на заседании регионального оперативного штаба принято решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Оренбург 06:59
8
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,4K
Политика

Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
31
Происшествия

Потушивших Вечный огонь подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Известия 07:42
19
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
810
Футбол

Футбольные лиги в России могут быть переименованы

Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
2K
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,1K
Здоровье

В России утвердили субсидии частным медучреждениям на выплаты медикам

Частные медицинские организации в России смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты для сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Известия 07:27
Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
268
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Происшествия

Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии

Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.
РБК 06:15
Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
20
Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
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