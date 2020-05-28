Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Игры
Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта
Городской портал Новый Нижний 09:00
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
«30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте.
RT на русском 19:48
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
В «Векторе» разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Одну из вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных научным центром "Вектор", можно закапывать в нос, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 06:15
Спорт
Накамура сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира по рапиду
В субботу, 30-го мая, определился второй финалист престижного онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
Sport.ru 18:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Политика
Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», - говорится в тексте указа.
Областная газета 02:45
Кино
Фанаты ликуют: Том Эллис подписал контракт на шестой сезон «Люцифера»
Морнингстар официально продолжит свои прогулки по Лос-Анджелесу.
SM News вчера в 20:32
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество
Почему россияне, нуждающиеся в социальных услугах на дому, могут стать жертвами пандемии
Почему россияне, нуждающиеся в социальных услугах на дому, могут стать жертвами пандемии Во многих российских регионах из-за пандемии сократили социальные услуги на дому, и одинокие пожилые люди и граждане с инвалидностью лишились необходимой им помощи.
Коммерсантъ 17:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Елена сообщила, "давно простила" Евгения Петросяна и желает ему "радостной и светлой" жизни. Петросян и Степаненко развелись в 2018 году.
РЕН ТВ 17:37
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
RT на русском 10:55
Наука
Ученые раскрыли особенности камуфляжа стеклянной лягушки
Особенности кожного покрова стеклянных лягушек делают их способными сливаться с окружающей средой, об этом 26 мая было опубликовано исследование в научном издании PNAS.
ИА Красная Весна 04:19
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Во всем мире коронавирус выявили у более 6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 19:27
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53