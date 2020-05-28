Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъвчера в 00:02
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории

NewInform 28 мая в 03:26
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Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
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Общество

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с самым высоким приростом инфицированных COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая.
АМИТЕЛ 01:36
Общество

В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня

29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
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Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости 01:39
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Общество

Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
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Политика

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском вчера в 09:16
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Технологии

100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Общество

Евгений Куйвашев примет решение об изменении режима самоизоляции за выходные

Евгений Куйвашев пообещал принять решение об изменении режима самоизоляции за выходные дни.
Вести.Ru вчера в 15:29
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Футбол

Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА

Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.
Фергана вчера в 06:19
Политика

Трамп объяснил свой пост в Twitter о протестах в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп объяснил свою публикацию в Twitter о привлечении сил Национальной гвардии к разгону протестов в Миннеаполисе на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 15:07
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Игры

Презентация Playstation 5 состоится 4 июня

ITZine.ru вчера в 13:04
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета вчера в 03:15
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
1,5K
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
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Автоспорт

Команда Williams выставлена на продажу

В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного

В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн вчера в 12:57
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Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 19:46
4
Общество

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
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Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки.
ТАСС 01:46
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Здоровье

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск вчера в 02:31
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Общество

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля.
Вестник Кавказа вчера в 02:26
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Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
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