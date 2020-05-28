Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Шоу-бизнес
Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории
NewInform 28 мая в 03:26
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным
Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
Общество
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае
Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с самым высоким приростом инфицированных COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая.
АМИТЕЛ 01:36
Общество
В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня
29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
Происшествия
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости 01:39
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
Политика
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском вчера в 09:16
Технологии
100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения
Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
Евгений Куйвашев примет решение об изменении режима самоизоляции за выходные
Евгений Куйвашев пообещал принять решение об изменении режима самоизоляции за выходные дни.
Вести.Ru вчера в 15:29
Футбол
Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА
Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.
Фергана вчера в 06:19
Политика
Трамп объяснил свой пост в Twitter о протестах в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп объяснил свою публикацию в Twitter о привлечении сил Национальной гвардии к разгону протестов в Миннеаполисе на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 15:07
Игры
Презентация Playstation 5 состоится 4 июня
ITZine.ru вчера в 13:04
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета вчера в 03:15
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
Автоспорт
Команда Williams выставлена на продажу
В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru вчера в 03:55
Происшествия
В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного
В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн вчера в 12:57
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 19:46
Общество
Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы
В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение
Следователи предъявили генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки.
ТАСС 01:46
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск вчера в 02:31
Общество
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля.
Вестник Кавказа вчера в 02:26
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53