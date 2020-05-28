Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 28 мая в 14:09
Политика
Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ вчера в 07:40
Происшествия
Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске
В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, пострадали два человека, сообщили 30 мая в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Известия 00:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Происшествия
В Благовещенске мошенник расплачивался чужой банковской картой с Wi-Fi
В Благовещенске местная жительница потеряла банковскую карту, после чего с нее стали списываться небольшие суммы денег.
Телепорт вчера в 21:28
Происшествия
СК предъявил обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому.
РЕН ТВ 01:23
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Происшествия
Еще одна женщина с коронавирусом умерла в Новосибирской области
АиФ Новосибирск вчера в 23:58
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Напомним, ранее Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ, если та в течение месяца не проведет реформы.
RuNews24.ru вчера в 23:24
Политика
Трамп объяснил свой пост в Twitter о протестах в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп объяснил свою публикацию в Twitter о привлечении сил Национальной гвардии к разгону протестов в Миннеаполисе на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 15:07
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Финансы
Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов объяснил агентству «Прайм» рост спроса на наличную валюту.
RZN.info 01:17
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Общество
В Атланте ввели режим ЧС из-за беспорядков после смерти Джорджа Флойда
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в том числе и в крупнейшем городе штата Атланте, из-за беспорядков.
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Тарзан нашел работу по «половой специальности»
Профиль вчера в 04:27
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings 28 мая в 04:01
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника при помощи новой ракеты «Чанчжэн-11»
Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 06:39 — REGNUM Китай вывел на запланированную орбиту два технологических демонстрационных спутника при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11», сообщает 30 мая агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 23:39
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00