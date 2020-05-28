Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Происшествия
Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок
В третью ночь протестов в Миннеаполисе митингующие подожгли полицейский участок, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 05:29
Общество
Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок
В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Общество
Тюменский губернатор заявил о готовности области ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор напомнил, что к первому этапу по снятию ограничений регион перешел 18 мая.
ТАСС 07:03
Происшествия
В Волгограде от коронавируса умер врач
В Волгоградской области за сутки подтвердили заболевание коронавирусом у двух умерших граждан, один из них - врач, сообщил на брифинге заместитель руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 06:23
Происшествия
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус
Российская газета 06:50
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
Транспорт
В Петербурге с 1 июня восстановят действие льготных проездных
«С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Общество
Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете
Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.
РБК 06:30
Политика
В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
Общество
В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:51
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru вчера в 06:41
Кино
Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
Поклонники Гарри Поттера были удивлены, обнаружив зашифрованную интимную сцену в финальных титрах третьей части франшизы о юном волшебнике.
Народные новости вчера в 08:48
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 27 мая в 11:49
Общество
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
Происшествия
В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»
Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня 05:24
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Футбол
Вернблум назвал свой самый главный гол за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем голе, который считает самым важным за время выступления в «армейском» клубе.
Metaratings 06:29
Технологии
YouTube сделал подарок любителям длинных роликов
Видеохостинг YouTube ввел новую функцию, которую анонсировал еще месяц назад, - разделил длинные ролики на отдельные разделы.
Ruposters.ru 06:02
Общество
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Керраном
«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства.
Спорт-Экспресс 06:33
Кино
Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры «Borderlands»
Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт исполнит одну из ключевых ролей в экранизации серии фантастических шутеров от первого лица, объединенных названием "Borderlands".
Kinonews.ru 05:45
Кино
Скотт Эдкинс: «Шарлиз Терон дерется потрясающе — она явно много тренируется»
Скотт Эдкинс в роли русского в фильме "Неоспоримый 2" — Понимаю.
Вокруг ТВ 05:00