Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

Новая газета01:00

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Общество

В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы рос на 20 копеек, до 70,69 рубля, курс евро поднимался на 39 копеек, до 78,49 рубля.
ПРАЙМ 03:13
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе

Администрация соцсети Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе.
RT на русском 04:51
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Происшествия

В Псковской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости вчера в 08:37
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Футбол

Вернблум: в РПЛ играют жестко, поэтому приходилось соответствовать

Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум считает чемпионат России жестким, он признался, что ему приходилось соответствовать такому футболу.
РИА Новости 05:46
Здоровье

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
2,8K
Общество

Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
3
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Футбол

Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
1
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
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Здоровье

Смягчат ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня? Совет Куйвашеву от эпидемиолога

Получается, что с 1 июня губернатор не должен ослаблять режим самоизоляции в Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
16
Происшествия

Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве

Задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов.
Алтапресс 04:43
9
Авто

Группа Renault представила план по сокращению затрат

Вслед за стратегией альянса и планом Ниссана сегодня обнародована трёхлетняя программа группы Renault, которая позволит ей сэкономить более двух миллиардов евро.
Драйв 05:34
Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
4,5K
Футбол

«Милан» заинтересован в приобретении Азмуна

По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".
Piter.tv 03:45
Происшествия

В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 часов (по местному времени) 29 мая в Красноярском крае зарегистрировано 3985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания.
РИА Новости 04:57
Общество

Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck

Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
3
Общество

В Липецкой области продлили ограничительный режим до 20 июня

В Липецкой области продлевается режим самоизоляции и масочный режим до 20 июня.
ГТРК Липецк 04:17
2
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили 01:27
3
Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
7,1K
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
1,4K
Транспорт

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах

Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
79
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,4K
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

ИА InterMedia 04:48
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