Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%.
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Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
CyberSport.ru вчера в 23:06
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
По мнению экспертов, алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса, поэтому не рекомендуется людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Футбол
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен во второй половине июня, сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:15
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Гаджеты
AMD переносит Zen 3 на 2021 год
Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
Общество
Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.
Life.ru 00:40
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru вчера в 09:28
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
Политика
Путин объявил дату парада Победы
НТР 24 26 мая в 08:08
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ
29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:26
Общество
В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом
В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
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Любитель блондинок. С кем живет Иван Телегин после разрыва с Пелагеей
На смену одной миниатюрной блондинке в лице артистки пришла другая.
Аргументы и Факты вчера в 06:47
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Шоу-бизнес
Алсу показала подтянутую фигуру
Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
Футбол
Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
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Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 15 июня
Губернатор принял решение, что режим самоизоляции будет продлен в Воронежской области до 15 июня.
Полиграф.Медиа вчера в 11:52
Финансы
Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40