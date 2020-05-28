Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%.
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

Новая газета01:00

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно

ТВК 01:25
20
Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
3
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,6K
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
5
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
1,1K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
4,2K
Происшествия

В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
9
Здоровье

В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты

По мнению экспертов, алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса, поэтому не рекомендуется людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество

Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом

На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
67
Футбол

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен во второй половине июня, сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:15
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
2
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
24
Гаджеты

AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
1
Общество

Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.
Life.ru 00:40
16
Космос

Предложен способ связи с межзвёздными зондами

Вести.Ru вчера в 09:28
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
4,4K
Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
6
Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
518
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
197
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 26 мая в 08:08
6,4K
Общество

Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ

29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:26
3
Общество

В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом

В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Кино

Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену

Народные новости вчера в 08:48
1
Шоу-бизнес

Любитель блондинок. С кем живет Иван Телегин после разрыва с Пелагеей

На смену одной миниатюрной блондинке в лице артистки пришла другая.
Аргументы и Факты вчера в 06:47
31
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
1,6K
Шоу-бизнес

Алсу показала подтянутую фигуру

Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
5
Футбол

Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
Bobsoccer вчера в 07:18
Общество

Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 15 июня

Губернатор принял решение, что режим самоизоляции будет продлен в Воронежской области до 15 июня.
Полиграф.Медиа вчера в 11:52
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Финансы

Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»

Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1K
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