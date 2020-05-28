Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Афиша Daily 27 мая в 11:29
Шоу-бизнес
Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей
Старший сын звездной пары еще не видел новорожденного брата. Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста.
Летидор вчера в 06:50
Здоровье
Коронавирус может привести к отказу от курения – нарколог
Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения.
ZAB.RU вчера в 21:15
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Территория новостей вчера в 11:38
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Космос
Роскосмос собирается защитить Землю от астероидов
Роскосмос собирается создать группировку спутников для предупреждения о возможном столкновении Земли с кометами, астероидами и другими небесными телами.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин оценил степень «безденежья» артистов
Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 27 мая в 01:13
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ вчера в 14:42
Общество
Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России
Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru вчера в 20:17
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM вчера в 16:22
Происшествия
Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО
Сибдепо вчера в 09:58
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 вчера в 06:36
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35