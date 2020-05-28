Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
В России за сутки умерло более 200 человек с коронавирусом
За последние сутки зафиксирована смерть 232 человек от последствий заражения коронавирусом, 29 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 04:10
Здоровье
На Кубани 68% заболевших коронавирусом выздоровели
За сутки выздоровели 128 человек, всего — 2521 человек это более 68% от всех инфицированных.
Kursk.com 04:43
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории
Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 03:26
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Пелагея официально подала на развод с Телегиным
Известная певица Пелагея официально подала на развод с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным.
Metaratings 27 мая в 02:46
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Происшествия
Журналист Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Экономика
В Башкирии начали создавать особую экономическую зону
Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 11:47
Экономика
Украина погасила долг на миллиард долларов
Министерство финансов Украины погасило еврооблигации на сумму миллиард долларов, которые были выпущены в 2015 году под гарантии США.
Lenta.ru 06:03
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Общество
Мишустин призвал использовать наработанные в советское время практики в борьбе с пандемией
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал использовать наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на пространстве СНГ.
ТАСС 06:20
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Политика
В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество.
Российская газета 06:04
Футбол
Президент Ла Лиги назвал дату старта следующего сезона
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат Испании возобновится 11 июня, а национальное первенство сезона-2020/21 начнется 12 сентября.
Sport24.ru 05:39
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
ИА InterMedia 04:48
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Автоновости дня 05:00