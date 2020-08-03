Экономика
Lenta.ruРоссийская экономика «шагнула назад»
Промышленный сектор, один из основных компонентов российской экономики, по итогам июля сделал «шаг назад», подсчитали аналитики IHS Markit. Ежемесячный отчет компании опубликован на ее сайте.
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Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Киеве возбудили дело в отношении захватившего заложника в банке
Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело о терроризме в отношении мужчины, угрожавшего взорвать отделение банка в центре Киева и взявшего заложника.
RT на русском 08:43
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер
RuNews24.ru вчера в 07:00
Общество
Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти
Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
ПРАЙМ 03:41
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Шоу-бизнес
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости 08:01
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Общество
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
РБК 09:03
Футбол
Прядкин объяснил, почему Карпина оштрафовали за слова о «чемпионате Роспотребнадзора»
Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина были вынесены на рассмотрение КДК РФС, а сам специалист был оштрафован.
Metaratings 08:23
Общество
У ГУП «Петербургский метрополитен» может смениться руководитель
Владимир Гарюгин, возглавлявший ГУП «Петербургский метрополитен» 30 лет, может оставить кресло руководителя предприятия.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:53
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Футбол
Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей
Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Бывшая жена Соколова дала историку положительную характеристику
Общественная служба новостей 08:43
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
REGNUM 01 августа в 14:24
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Музыка
Dan+Shay хочет коллаб с Чонгуком из BTS
Popcake 01 августа в 07:14