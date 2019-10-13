Финансы

REGNUMREGNUMКудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния

Кудрин же уверен, что сегодня уже можно не дожидаться отметки в 7% ВВП.
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Кудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния

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Правительство хочет вскрыть «кубышку»

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Экономика сегодня05:35

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Lenta.ruвчера в 17:04

Средства ФНБ могут быть вложены в ценные бумаги

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Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
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URA.Ru вчера в 03:02
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Происшествия

Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП

По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
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Армия и оружие

В арабских СМИ раскритиковали американский «Абрамс»

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Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

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CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

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В России отключили аналоговое телевещание

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"Источник мира" Девятого октября турецкий лидер объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" *.
РИА Новости 04:54
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На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
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Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

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Из-за тайфуна российские туристы застряли в аэропорту Токио

Группа российских туристов из 16 человек с 12 октября не может вылететь в Россию из Токио из-за тайфуна «Хагибис».
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Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить атаки со стороны Турции

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Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео

Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

RT на русском 06:23
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Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

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Газета.Ru 02:50
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