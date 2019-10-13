Финансы
REGNUMКудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Московский Комсомолец вчера в 05:45
Здоровье
Для медиков компенсация расходов по ипотеке может составить 100%
Ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту тоже станет больше.
iKovrov.ru 05:50
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
URA.Ru вчера в 03:02
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
Взгляд.ру вчера в 18:08
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument вчера в 03:52
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
"Источник мира" Девятого октября турецкий лидер объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" *.
РИА Новости 04:54
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Вечерний курьер 04:49
Путешествия
Из-за тайфуна российские туристы застряли в аэропорту Токио
Группа российских туристов из 16 человек с 12 октября не может вылететь в Россию из Токио из-за тайфуна «Хагибис».
ТурДом 05:39
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить атаки со стороны Турции
Аргументы и Факты вчера в 16:47
Происшествия
Последствия тайфуна «Хагибис», прошедшего по Японии, показали на видео
Разрушительный тайфун "Хагибис" накрыл восток и центральные районы Японии, эвакуировано из затопленных и разрушенных городов и поселков более 30 тысяч человек.
Московский Комсомолец 03:42
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50