Экономика
Парламентская газетаКудрин сомневается, что рост ВВП России достигнет 3,1% в 2021 году
Темпы экономического роста к 2021 году не превысят 3%, а вероятнее всего, составят 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в понедельник в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
RT на русском вчера в 11:15
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС 07:34
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия
Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов»
В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
ProUfu.ru 06:03
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика
Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Кино
Скорсезе снова раскритиковал супергеройские фильмы
Газета.Ru вчера в 17:55
Политика
Brexit состоится 31 октября, подтвердила Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.
БИЗНЕС Online 12 октября в 15:31
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России
Российский блогер Илья Варламов поставил Псков на пятое место в личном рейтинге российских городов, который он опубликовал на своем канале на Youtube.
Псковское агентство информации 03:09
Теннис
Циципас назвал игру Медведева скучной
Грек Стефанос Циципас прокомментировал стиль игры россиянина Даниила Медведева.
RT на русском 07:43
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru 11 октября в 10:32
Политика
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»
В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45