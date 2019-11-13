Экономика
Lenta.ruРоссийская экономика ускорилась
В третьем квартале текущего года российская экономика выросла на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку дали в Росстате, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
Экономика
Москва стала первой в мире по темпам роста цен на дорогое жилье
За год к сентябрю 2019-го элитная жилая недвижимость в Москве подорожала в среднем на 11 процентов, следует из материалов, опубликованных на сайте консалтинговой компании Knight Frank.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Энергетика
Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве
С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Происшествия
Перед бойней в колледже Благовещенска стрелок оставил послание
Общество
Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора
Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза.
Здоровье
Из юрьевецкой больницы уволятся 7 врачей
Заявления по собственному желанию написали начмед и заведующие отделениями городской больницы №6. Команда главного врача Марины Крыловой, ставшей фигуранткой уголовного дела, решила покинуть медучреждение.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Общество
У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона
Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
СК возбудил дело после стрельбы в колледже Благовещенска
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в строительном колледже в Благовещенске, в результате которой погибли два человека.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.