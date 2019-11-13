Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская экономика ускорилась

В третьем квартале текущего года российская экономика выросла на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку дали в Росстате, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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