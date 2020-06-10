Коронавирус
REGNUMУ российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
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Общество
Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае
Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
Происшествия
Опубликованы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Народные новости 04:27
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Общество
Сбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы
Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
Retail & Loyalty 03:35
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Футбол
Томаров назначен на пост главного тренера школы «Уфы»
«Уфа» объявила о назначении Сергея Томарова на пост главного тренера школы клуба.
Sport24.ru 07:33
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Общество
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие медики приедут в регионы для помощи в лечении больных с COVID-19, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Политика
«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном
8 июня в окружном суде Гааги Схипхол продолжился процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» MH-17, выполнявшем рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Новая газета вчера в 11:57
Авто
Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Экономика
В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
УралПолит.Ru 06:22
Происшествия
Двое мужчин в Екатеринбурге избили пенсионера из-за сумки
Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили.
News.ru 07:09
Экономика
ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Происшествия
Названа причина утечки топлива в Норильске
В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.
РИА Новости 07:26
Политика
Китай отказался от участия в переговорах по ограничению вооружений
Пекин не примет участия в переговорах по ограничению вооружений, заявляет китайское министерство иностранных дел.
Хакасия-Информ 04:47