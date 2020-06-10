Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

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