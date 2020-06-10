Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, глобального восстановления после пандемии COVID следует ждать через пять лет после выхода стран из карантина. По оценке института IEP, насколько быстро страны выйдут из кризиса, определяет совокупность экономики с уровнем PPI.

РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой

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