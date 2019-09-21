Фигурное катание

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРоссийская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Результат спортсменки в произвольной программе составил 163,78 балла, а по сумме произвольной и короткой программ — 238,69 балла.
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