Фигурное катание
Вечерняя МоскваРоссийская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Результат спортсменки в произвольной программе составил 163,78 балла, а по сумме произвольной и короткой программ — 238,69 балла.
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