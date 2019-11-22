Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября. Первым элементом в программе шел тройной аксель, который фигуристка исполнила чисто.

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