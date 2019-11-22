Фигурное катание
ИзвестияРоссийская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября. Первым элементом в программе шел тройной аксель, который фигуристка исполнила чисто.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Политика
Лавров встретится с Салливаном в рамках G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита G20 планирует встречу с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Джоном Салливаном.
Общество
Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Гаджеты
Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13
Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ
Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Технологии
Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei
Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Происшествия
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Политика
В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе
Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Общество
Народные приметы на 23 ноября покажут, какой будет зима
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.