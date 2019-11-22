Фигурное катание
ИнфоросФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Происшествия
МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»
В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Олимпийский чемпион Костомаров призвал Загитову вовремя уйти
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову завершить карьеру.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Армия и оружие
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
Происшествия
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Технологии
Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei
Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Наука
Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»
Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Наука
Найдена возможная причина предродовой и послеродовой депрессии
Ученые из Университета штата Мичиган и Службы психического здоровья Pine Rest протестировали 165 женщин, наблюдавшихся в акушерско-гинекологической клинике.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».