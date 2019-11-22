Фигурное катание

ИнфоросФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Косторной необходимо набрать в произвольной программе 155,99 балла, чтобы побить мировой рекорд Трусовой

Sports.ru12:58

«Нельзя относиться к Загитовой, как к Трусовой, Щербаковой и Косторной». Фаны дали совет Тутберидзе

Sport24.ru12:30

Все расклады в битве за финал «Гран-при». Что нужно Загитовой и русским одиночникам

Спорт-Экспресс09:20

Алина Загитова: «У меня были ошибочные прокаты и в олимпийский сезон. Опыт есть»

Матч ТВ05:58

Жулин: Загитова показала хорошее катание, несмотря на срыв прыжка

РИА Новости09:36

Неудачное выступление Загитовой на Гран-при Японии. Видео

Чемпионат06:59

Рекорд и нехватка адреналина. Косторная лидирует на Гран-при Японии, Загитова - четвертая

ТАСС Спорт13:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн

Косторная побила мировой рекорд японки Кихиры. Видео

Вести.UZ12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Армия и оружие

США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
RT на русском 02:37
Происшествия

МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»

В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Дождь 10:33
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Армия и оружие

Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году

Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
RT на русском 07:01
Общество

Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Общественное телевидение России 08:03
Фигурное катание

Олимпийский чемпион Костомаров призвал Загитову вовремя уйти

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову завершить карьеру.
Газета.Ru 18:15
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Армия и оружие

Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
РИА Новости вчера в 17:09
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Происшествия

В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Российская газета 09:27
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru 12:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:38
Происшествия

В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы

Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
РИА Новости 09:42
Технологии

Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei

Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Astera 16:13
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

РБК 12:56
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru 19:11
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 05:08
Наука

Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»

Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
ГЛАС.RU 04:00
Спорт

Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ 17:38
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 перенесли из-за неполадок

REGNUM 18:49
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU 05:36
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Политика

Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
РБК 17:05
Наука

Найдена возможная причина предродовой и послеродовой депрессии

Ученые из Университета штата Мичиган и Службы психического здоровья Pine Rest протестировали 165 женщин, наблюдавшихся в акушерско-гинекологической клинике.
Naked Science вчера в 09:25
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алёна Сергеевна Косторная
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юношеского Гран-при, дважды бронзовый призёр чемпионата России, победительница финала Кубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное