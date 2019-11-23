Фигурное катание
ИзвестияРоссийская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро. Об этом сообщает «Коммерсант» в субботу, 23 ноября. Спортсменка, которой сейчас 16 лет, получила за свою произвольную программу 154,96 балла от судей.
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Российские фигуристы стали вторыми в короткой программе Гран-при в Японии
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