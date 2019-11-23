Фигурное катание
RT на русскомВ ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
Загитова набрала на Гран-при Японии 217,99 (66,84 + 151,15) балла и заняла третье место. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при. Ранее Загитова высказалась о тейпах на своей спине в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии.
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Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
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Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
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«Авангард» дома уступил минскому «Динамо»
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
Авто
Внедорожник GAC GS8 добрался до дилеров в России
Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».