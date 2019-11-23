Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомВ ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

Загитова набрала на Гран-при Японии 217,99 (66,84 + 151,15) балла и заняла третье место. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при. Ранее Загитова высказалась о тейпах на своей спине в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии.
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