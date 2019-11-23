Фигурное катание

КоммерсантъКоммерсантъРоссийская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро. 16-летняя россиянка набрала 240 баллов и прошла в финал соревнований. Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84 балл).
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