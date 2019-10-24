Победы над Шотландией и Кипром в октябрьских матчах отборочного тура к Евро-2020 позволили российской сборной по футболу подняться сразу на пять строчек в мировом рейтинге команд. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мировых команд.

Российская футбольная сборная поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА

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