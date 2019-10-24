Футбол
Наша версияРоссийская футбольная сборная поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА
Победы над Шотландией и Кипром в октябрьских матчах отборочного тура к Евро-2020 позволили российской сборной по футболу подняться сразу на пять строчек в мировом рейтинге команд. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мировых команд.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
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В Совфеде оценили сообщения китайских СМИ о сдерживающих США факторах
RT на русском вчера в 04:08
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В начале текущего года Центральный Банк взял курс на снижение денежно-кредитной политики, в частности, он понизил ключевую ставку три раза до уровня в 7% годовых.
ГЛАС.RU вчера в 13:06
Общество
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
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Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе
Газета.Ru вчера в 11:36
Армия и оружие
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Коммерсантъ вчера в 18:44
Общество
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Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Авто
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Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
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"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
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Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 22 октября в 12:28
Общество
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
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Lenta.ru вчера в 22:51
Политика
Джонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря.
Ведомости вчера в 12:48
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
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Спорт
В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»
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ProstoProSport 23 октября в 03:58
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
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Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру вчера в 04:30
Происшествия
На Сахалине скончался пострадавший от нападения медведя житель Курил
В больнице Сахалина скончался мужчина, в пятницу пострадавший при нападении медведицы на острове Кунашир, передает РИА «Новости» со ссылкой на медиков.
Росбалт вчера в 22:14
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском вчера в 09:04
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В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
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Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38