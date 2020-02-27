В социальной сети «Твиттер» появились сведения о том, что бомбардировщики ВВС Сирии провели совместную операцию с российской боевой авиацией по атаке на турецкий конвой, который перемещался по Идлибу. Согласно публикации военного аналитика Бабака Тагвея, инцидент произошел в районе Джебель-аз-Завия.

Российская и сирийская боевая авиация напала на турецкий конвой

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