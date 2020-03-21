Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

В начале марта Ирина Санникова ездила в Испанию, однако скрыла факт поездки и не соблюдала карантин. Более того, после возвращения она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции. 17 марта она почувствовала недомогание и обратилась к врачам.
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«Выздоровеет, спрошу с неё». Врач привезла в Ставрополь COVID-19 из Мадрида

Аргументы и Факты - Ставрополь15:16

Источник: главный инфекционист Ставрополья попала в больницу с коронавирусом

Блокнот.рувчера в 09:53

Губернатор Ставрополья прокомментировал поведение Ирины Санниковой

АТВмедиа10:00

Губернатор назвал инфекциониста Санникову безответственной

Блокнот Ставрополь07:21

«Ожидаем результатов»: итоговый тест врача Санниковой на коронавирус пока не поступил в Ставрополь

Регион online13:03

У инфекциониста Ставрополья подозревают COVID-19

Рамблервчера в 11:59

Губернатор опроверг слухи о заражении правительства коронавирусом

Newstracker.ru11:36
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Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Энергетика

Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты

Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
Недвижимость.RU 18:37
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Единоборства

Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился амбициями в преддверии дебюта в промоушене.
RT на русском 09:35
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 16:08
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Футбол

Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Спорт-Экспресс 18:00
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Здоровье

Три простых совета дали врачи по борьбе с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко озвучил 3 простых совета, как вести себя при пандемии коронавирусной инфекции.
SMINEWS в Подольске 16:17
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС.
Piter.tv вчера в 06:48
Культура

Google создал дудл в честь 125-го дня рождения Леонида Утёсова

Праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения советского эстрадного певца, актёра и народного артиста СССР Леонида Утёсова появился на стартовой странице Google.
Аргументы и Факты 17:04
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Гаджеты

Sony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
ФАН 18 марта в 16:44
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Как в Алматы оцепили высотные дома из-за карантина по коронавирусу. Видео

В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.
Sputnik Кыргызстан 08:09
Наука

Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США создали датчик, который может позволить солдатам обнаруживать сигналы в радиодиапазоне на частотах до 100 гигагерц.
Индикатор 08:42
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM вчера в 01:14
Общество

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:04
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости 17:43
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Газета.Ru вчера в 08:30
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Авто

Jaguar Land Rover и Bentley приостанавливают производство на месяц

Из-за пандемии коронавируса компании Jaguar Land Rover и Bentley закрывают свое производство до 20 апреля.
32CARS.ru 06:51
Общество

WSJ: Минэнерго США стремится к альянсу с Саудовской Аравией

Сторонники инициативы полагают, что укрепление отношений США и королевства помешает налаживанию связей Саудовской Аравии и России, пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.
News.ru 18:26
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
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