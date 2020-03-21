В начале марта Ирина Санникова ездила в Испанию, однако скрыла факт поездки и не соблюдала карантин. Более того, после возвращения она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции. 17 марта она почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Энергетика Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Единоборства Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился амбициями в преддверии дебюта в промоушене.

Общество Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.

Политика В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».

Футбол Малком готов к вызову в сборную России Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Экономика Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС.

Гаджеты Sony назвала характеристики PlayStation 5 Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.

Наука Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США создали датчик, который может позволить солдатам обнаруживать сигналы в радиодиапазоне на частотах до 100 гигагерц.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Авто Новый документ на автомобили появится в РФ Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.