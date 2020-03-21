Коронавирус
Lenta.ruРоссийская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом
В начале марта Ирина Санникова ездила в Испанию, однако скрыла факт поездки и не соблюдала карантин. Более того, после возвращения она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции. 17 марта она почувствовала недомогание и обратилась к врачам.
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«Выздоровеет, спрошу с неё». Врач привезла в Ставрополь COVID-19 из Мадрида
Аргументы и Факты - Ставрополь15:16
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Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Энергетика
Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты
Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Единоборства
Брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился амбициями в преддверии дебюта в промоушене.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Футбол
Малком готов к вызову в сборную России
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Здоровье
Три простых совета дали врачи по борьбе с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко озвучил 3 простых совета, как вести себя при пандемии коронавирусной инфекции.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС.
Культура
Google создал дудл в честь 125-го дня рождения Леонида Утёсова
Праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения советского эстрадного певца, актёра и народного артиста СССР Леонида Утёсова появился на стартовой странице Google.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
Sony назвала характеристики PlayStation 5
Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
Как в Алматы оцепили высотные дома из-за карантина по коронавирусу. Видео
В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.
Наука
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США создали датчик, который может позволить солдатам обнаруживать сигналы в радиодиапазоне на частотах до 100 гигагерц.
Музыка
Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»
Общество
Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин
Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Авто
Jaguar Land Rover и Bentley приостанавливают производство на месяц
Из-за пандемии коронавируса компании Jaguar Land Rover и Bentley закрывают свое производство до 20 апреля.
Общество
WSJ: Минэнерго США стремится к альянсу с Саудовской Аравией
Сторонники инициативы полагают, что укрепление отношений США и королевства помешает налаживанию связей Саудовской Аравии и России, пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.
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