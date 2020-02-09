Кино
ВедомостиРоссийская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей
На этой неделе комедия уже стала самым кассовым отечественным фильмом, обогнав по сборам спортивную драму «Движение вверх». Единственный в истории фильм, который помимо «Холопа» собрал больше 3 млрд руб. в российском прокате, – «Аватар» Джеймса Кэмерона, его касса – 3,6 млрд руб.
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Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино
Neva.Today06 февраля в 08:25
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»
Мойка7806 февраля в 07:54
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