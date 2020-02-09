Кино

ВедомостиВедомостиРоссийская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

На этой неделе комедия уже стала самым кассовым отечественным фильмом, обогнав по сборам спортивную драму «Движение вверх». Единственный в истории фильм, который помимо «Холопа» собрал больше 3 млрд руб. в российском прокате, – «Аватар» Джеймса Кэмерона, его касса – 3,6 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать396
с чего всё началось
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует
 из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК09:55

Подробнее о событии

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

РБК09:55

Кассовые сборы российской ленты «Холоп» превысили 3 млрд рублей

News.ru09:34

Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино

Neva.Today06 февраля в 08:25

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

Ведомости09:15

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»

Мойка7806 февраля в 07:54

ТОП-5 малобюджетных российских фильмов с большой кассой

Пятый канал06 февраля в 07:03

Фильм «Холоп» бьет все рекорды проката

Алтайская правда06 февраля в 03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Происшествия

Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке

Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
Газета.Ru 09:56
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Хоккей

Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Авто

Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в России

Faktom 06 февраля в 22:52
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Российская газета 08:11
Политика

Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
Гудвилл.онлайн вчера в 01:11
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Энергетика

В Минске допустили «небольшую корректировку» цены на российский газ

Официальный Минск не исключает внесения «небольшой корректировки» касательно цен на российский газ для республики на текущий год.
NewInform 08:03
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Экономика

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
RT на русском 07 февраля в 09:10
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 811 человек

В Китайской Народной Республике в результате заражения коронавирусом погибли 811 человек, заражены около 37 тысяч.
Невские Новости вчера в 20:07
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
РБК 09:29
Политика

Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни

Польский политолог Конрад Рэнкас пообещал, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции.
Российский Диалог 07:16
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга

Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Tomsk.Ru 09:04
Происшествия

Три человека погибли при ДТП в Курской области

Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
RT на русском 09:48
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Политика

В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
ТАСС вчера в 16:02
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное