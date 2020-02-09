с чего всё началось

На этой неделе комедия уже стала самым кассовым отечественным фильмом, обогнав по сборам спортивную драму «Движение вверх». Единственный в истории фильм, который помимо «Холопа» собрал больше 3 млрд руб. в российском прокате, – «Аватар» Джеймса Кэмерона, его касса – 3,6 млрд руб.

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Хоккей Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.

Единоборства Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.

Политика Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Происшествия Три человека погибли при ДТП в Курской области Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.