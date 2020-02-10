Экономика

КоммерсантъКоммерсантъX5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса

X5 обошла всех российских конкурентов и поднялась в общем рейтинге с 47-го на 42-е место. X5 занимает 11-е место в списке динамично развивающихся ритейлеров с 23,4% ростом выручки. Amazon и Nike показали результаты 18,1% и 17,2% соответственно.
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
РБК00:00

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Amazon уступил российской компании по темпам роста бизнеса

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X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса

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СМИ: российская компания опередила Amazon по темпам роста бизнеса

РИА Новости02:42

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

РБК00:00
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Происшествия

Во Владимире за взятку арестован главврач больницы «Красный крест»

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Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

ФАН вчера в 06:33
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
RuNews24.ru 03:08
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Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Происшествия

Россиянин пошел на могилу кота и пропал

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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

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РИА Новости вчера в 08:43
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В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Наука

Свет и титан очищают воду и воздух

Физики из Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали новую технологию очистки воды и воздуха от вредных органических веществ.
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РБК 04:06
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
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Происшествия

Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия.
РБК 04:04
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Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

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Московский Комсомолец 03:32
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На церемонии вручения «Оскара» почтили память Коби Брайанта

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе (США) проходит церемония вручения кинопремии «Оскар-2020».
Sport24.ru вчера в 23:34
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

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Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
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Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
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Создан генератор, питающий сто светодиодных ламп от капли воды

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Официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip показали на «Оскар»

Samsung решила быть непредсказуемой и показала раскладушку Galaxy Z Flip на церемонии «Оскар».
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Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
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Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
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Футбол

Месси организовал последние пять голов «Барселоны»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.
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