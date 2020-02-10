Экономика
REGNUMРоссийская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon
Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+ 18, 1 %) и Nike (+ 17, 2 %).
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с чего всё началось
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).РБК00:00
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