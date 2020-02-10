Экономика

REGNUMREGNUMРоссийская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+ 18, 1 %) и Nike (+ 17, 2 %).
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
РБК00:00

Подробнее о событии

X5 Retail Group за последние пять лет опередила Amazon по темпам роста продаж

ТАСС04:36

Amazon уступил российской компании по темпам роста бизнеса

Телеканал 360°03:20

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

REGNUM02:02

СМИ: российская компания опередила Amazon по темпам роста бизнеса

РИА Новости02:42

X5, «Магнит» и «Лента» стали лидерами по выручке в российском ритейле

Коммерсантъ02:56

Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Lenta.ru00:45

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Кино

Режиссёр «Соника в кино» боялся, что зрителям не понравится редизайн героя

Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
CyberSport.ru 00:11
Здоровье

В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Что происходит вчера в 04:52
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

РИА Новости 06:42
Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
ФАН вчера в 18:14
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Здоровье

Алкоголь может убить больного коронавирусом

Употребление алкоголя при инфекции коронавируса нового типа может быть опасно. Ослабленное сердце может не выдержать нагрузки.
Pravda.Ru 05:22
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru 08 февраля в 09:35
Культура

Студентка ВлГУ выиграла конкурс красоты «Владимирская красавица 2020»

8 февраля в Областном дворце культуры и искусства надели корону "главной областной красавице" Александре Дашкевич.
Владимирские ведомости 04:55
Кино

На церемонии вручения «Оскара» почтили память Коби Брайанта

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе (США) проходит церемония вручения кинопремии «Оскар-2020».
Sport24.ru вчера в 23:34
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Космос

Ледяное облако из космоса может привести ко Всемирному потопу

Pravda.Ru 04:54
Политика

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
ТАСС 01:37
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита 06:01
Спорт

Британская пловчиха намерена получить российское гражданство

Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
iReactor вчера в 08:37
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Шоу-бизнес

Певица МакSим может не вернуться на сцену

Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.
НТВ вчера в 15:35
Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Здоровье

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Наука

Таяние арктического льда меняет океанские течения

Новое исследование NASA показывает, что основное океанское течение в Арктике ускоряется и становится более турбулентным в результате быстрого таяния морского льда.
OAnews 08 февраля в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное