Экономика
КомпанияВладелец «Перекрестков» опередил Amazon по росту бизнеса
Выручка российской розничной компании X5 Retail Group за последние пять лет выросла больше, чем продажи Nike и Amazon. Об этом говорится в рейтинге Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
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с чего всё началось
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).РБК00:00
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Энергетика
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