Экономика

REGNUMREGNUMРоссийская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+ 18, 1 %) и Nike (+ 17, 2 %).
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
РБК00:00

Подробнее о событии

Выручка X5 Retail Group выросла быстрее, чем у Amazon и Nike

Adindex.ru01:41

Владелец сети «Пятерочка» обошел Amazon и Nike по росту бизнеса

ФАН02:15

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

REGNUM02:02

Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» обошел Amazon и Nike по росту выручки за 5 лет

АБН02:38

Отечественные супермаркеты опередили Amazon

ФедералПресс01:23

Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Lenta.ru00:45

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Происшествия

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Больница на Пхукете сообщила о гибели двоих российских детей, которые были госпитализированы после столкновения двух катеров у таиландского острова.
RT на русском 00:16
Происшествия

В аэропорту Львова пассажиры выгнали дебошира из самолёта

В аэропорту Львова пассажиры самолёта компании SkyUp избили и выгнали мужчину, который задерживал вылет, сообщило 10 февраля издание Strana.ua.
REGNUM 00:57
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Армия и оружие

НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
МонаВиста 08 февраля в 07:36
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Общество

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Футбол

Капитан «Спартака» поддержал Кокорина: Саша необходим «Зениту»

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал ситуацию нападающего Александра Кокорина, который тренируется с "Зенитом-2".
РИА Новости 02:37
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08 февраля в 08:49
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Общество

На «Ленфильме» сорваны съемки клипа Pussy Riot

Neva.Today 01:50
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»

Культуромания 07 февраля в 12:10
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
ФАН 00:13
Спорт

У Ласицкене похитили обувь в спорткомплексе ЦСКА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что у неё украли кроссовки в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
RT на русском 00:59
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой», а также прошла тест ДНК.
OAnews вчера в 10:10
Футбол

Легионер «Зенита» Эмилиано Ригони выбрал жизнь в России вместо Италии

Народные новости вчера в 23:50
Культура

Народный артист СССР Василий Лановой прилетел в Дагестан

Темирхан-Шура 01:32
Общество

Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках

Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках.
Lenta.ru вчера в 19:16
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Музыка

Сергей Лазарев назвал пение костромички на втором канале фальшивым

Костромичка Ксения Мерганова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 12:11
Армия и оружие

ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

ИА Новороссия 08 февраля в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное