Энергетика

Вести.RuВести.RuРоссийская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.
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с чего всё началось

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.
РБКвчера в 05:12

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Компания сооснователя Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Народные новостивчера в 06:28

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Коммерсантъвчера в 11:03

«А-Проперти» хочет построить СПГ-завод у берегов Охотского моря на 13 млн тонн в год

ПРАЙМвчера в 07:37

Российская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Вести.Ruвчера в 06:48

Новый инвестор собирается вложить в Якутию 10 миллиардов долларов

SakhaNewsвчера в 11:55

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компаниявчера в 06:27

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

РБКвчера в 05:12
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

В Екатеринбурге закрываются супермаркеты «Райт»

Уральский меридиан 05:27
3
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
245
Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
90
Политика

Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР

В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
978
Фигурное катание

Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
ТАСС Спорт 01:27
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
656
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
18
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,7K
Хоккей

«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир

Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru вчера в 12:19
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
31
Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
194
Гаджеты

Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro

Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 04 мая в 12:39
88
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
180
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
376
Шоу-бизнес

Навка прокомментировала слухи о психической болезни сына Плющенко

Спортсменка выразила слова поддержки в адрес семьи Плющенко и заявила, что ей «стыдно за людей, которые несут искаженную информацию миру».
URA.Ru 01:43
6
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
392
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
26
Путешествия

Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией

Прогнозируется, что изначально в кратчайшие сроки авиасообщение будет возобновлено с теми странами, которые обеспечивают максимальный поток туристов — с Россией и Германией.
Lenta.ru 02:29
8
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM вчера в 11:14
638
Общество

Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом

По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
575
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
285
Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
58
Хоккей

Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата»

Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.
ГЛАС.RU 01:48
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
833
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
147
Армия и оружие

ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира

На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
2
Экономика

Аренда жилья в апреле подешевела в большинстве городов России

По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тыс. руб.), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тыс. руб.), трешки — на 3,7% (23 тыс. руб.).
РБК 05:38
Общество

Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области

В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
14
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
336
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Альберт Аликович Авдолян
Российский бизнесмен
Крупный российский инвестор, бизнесмен и меценат. Известен созданием компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России. Основные активы: фонд Telconet Capital и компания «А-Проперти».
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