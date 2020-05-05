Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.

с чего всё началось

Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.

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