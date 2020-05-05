Энергетика
Вести.RuРоссийская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря
Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.РБКвчера в 05:12
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Комментарии
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В Екатеринбурге закрываются супермаркеты «Райт»
Уральский меридиан 05:27
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
Фигурное катание
Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
ТАСС Спорт 01:27
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Хоккей
«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир
Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru вчера в 12:19
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 04 мая в 12:39
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психической болезни сына Плющенко
Спортсменка выразила слова поддержки в адрес семьи Плющенко и заявила, что ей «стыдно за людей, которые несут искаженную информацию миру».
URA.Ru 01:43
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Путешествия
Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией
Прогнозируется, что изначально в кратчайшие сроки авиасообщение будет возобновлено с теми странами, которые обеспечивают максимальный поток туристов — с Россией и Германией.
Lenta.ru 02:29
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM вчера в 11:14
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
Хоккей
Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата»
Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.
ГЛАС.RU 01:48
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Армия и оружие
ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира
На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
Экономика
Аренда жилья в апреле подешевела в большинстве городов России
По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тыс. руб.), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тыс. руб.), трешки — на 3,7% (23 тыс. руб.).
РБК 05:38
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01