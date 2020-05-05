Энергетика
Вести.RuРоссийская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря
Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.
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РИА Новости вчера в 18:02
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
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Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
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В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса
На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
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Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына
Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
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Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
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В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
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Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии
Министерство обороны США испытало свои истребители F-35 на российских С-400 на территории Сирии.
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Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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