Энергетика
Вести.RuРоссийская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря
Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.РБК05:12
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