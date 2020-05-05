Энергетика

Вести.RuВести.RuРоссийская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Российская инвестиционная группа "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна объявила о планах постройки завода по производству сжиженного природного газа на побережье Охотского моря. Запуск первой очереди запланирован в 2025 году.
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с чего всё началось

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК05:12

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Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

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Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

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