В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza. По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа.

Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

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