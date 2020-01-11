Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza. По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа.
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Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

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СМИ: Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова

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Московский Комсомолец12:52

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

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