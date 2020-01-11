Происшествия
Lenta.ruРоссийская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza. По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа.
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Политика
Польша заявила о неспособности США остановить «Северный поток – 2»
Американские санкции смогут только замедлить строительство «Северного потока – 2», но не остановить его, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Welt 11 января.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Происшествия
В пригороде Стамбула произошло землетрясение
В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
Политика
Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса
Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Обычно молодая мама предпочитала закрывать лицо ребенка стикерами или смайликами, но наконец показала общественности лицо малыша.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Политика
Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит
Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Технологии
На Android обнаружен новый вирус от знаменитых хакеров SideWinder
В Сети появился новый вирус для операционной системы Android, созданный известной хакерской группировкой SideWinder.
Армия и оружие
Министр обороны Франции призвала защитить ядерную сделку с Ираном
Министр обороны Франции призвала провести прозрачное расследование авиакатастрофы в Тегеране и создать необходимые условия для дискуссий.
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео о вымышленном суде над Путиным
Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Ямадаева до 29 февраля, сообщило издание «Медиазона».
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».