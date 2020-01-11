Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza. По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа.
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с чего всё началось

Модель выпала из окна в Москве и попала в больницу

Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.
РЕН ТВ12:51

Подробнее о событии

Известная модель выпала из окна в Москве при загадочных обстоятельствах

Экспресс газета12:57

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

Москва 2415:43

Мать выпавшей из окна модели рассказала о состоянии ее здоровья

Вечерняя Москва16:57

В Москве модель выпала из окна

РБК15:10

В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ

РИА Новости14:14

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская газета15:16

Стали известны подробности падения из окна модели в Москве

Газета.Ru15:53
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Политика

Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса

Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
Актуальные Новости 14:58
Политика

Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине

На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
REGNUM 14:20
Политика

Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Вести.Ru 16:27
Кино

«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 06:25
Политика

В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости 13:06
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Толк 06:04
Культура

«Ирония судьбы» «провалилась» в телеэфире

7Дней.ру 09 января в 08:00
Футбол

Эриксен согласовал контракт с «Интером»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Чемпионат 15:06
Политика

Горбачев призвал сократить праздники в России

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал сократить затяжные праздники в России, поскольку они лишь способствуют алкоголизации населения.
ФАН 14:07
Здоровье

Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Народные новости 01:11
Экономика

Банки не справляются с планами ЦБ по сбору биометрии

Притом по требованию Центробанка к 31 декабря прошлого года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами.
BFM.ru вчера в 08:12
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес

Миро раскрыла интимные детали брака Высоцкой и Кончаловского

Известный блогер Лена Миро раскрыла интимные детали брака актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрей Кончаловского.
ФАН 13:35
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в «Дакаре» вне общего зачета

Матч ТВ 15:56
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости 10:38
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении кокаина

Российская актриса Наталья Бочкарева, обвиняемая в незаконном хранении наркотических средств, полностью признала свою вину.
ТВ Центр вчера в 06:32
Футбол

Дмитрий Тарасов отреагировал на возвращение в большой футбол

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который сегодня проходит медосмотр с "Рубином" в Казани, отреагировал на возвращение в большой футбол.
Казанские ведомости 07:24
Происшествия

Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае

Автобус, попавший в ДТП в Пермском крае, перевозил 35 подростков из спортивной команды, сообщили в МЧС.
Взгляд.ру вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру 09 января в 17:00
Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Ридус 11:59
Общество

Умер правивший почти 50 лет султан Омана

РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Культура

Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство.
Discover24 вчера в 02:10
Политика

США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Газета.Ru 13:54
Политика

Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму

Президент России Владимир Путин призвал улучшать качество жизни в Крыму.
Известия вчера в 07:21
Авто

Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП

Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Актуальные Новости 11:10
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя

Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Naked Science вчера в 07:18
Политика

Роухани попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
РИА Новости 14:11
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