Футбол

Нева СпортНева СпортРоссийская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21. Встреча прошла в сербском городе Нише и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На восьмой минуте встречи отличился Фёдор Чалов.
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