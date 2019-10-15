Футбол
РИА НовостиМолодежная сборная России разгромила эстонцев в матче отбора ЧЕ-2021
Футболисты молодежной сборной России по футболу обыграли сверстников из Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков не старше 21 года. Встреча группы 5, прошедшая в эстонском Пярну, завершилась со счетом 5:0.
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Как Россия разнесла Эстонию в видеообзоре отборочного матча на молодёжный ЧЕ-2021
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