Молодежная сборная России по футболу нанесла крупное поражение сверстникам из Эстонии в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2021. Встреча в эстонском Пярну завершилась со счетом 0:5. У россиян отличились Федор Чалов, Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

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Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021

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