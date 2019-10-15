Футбол
RT на русскомМолодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года. Встреча, прошедшая в Пярну, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
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Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
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В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Экономика
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Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Экономика
РЭЦ совместно с банками создаст бизнес-площадку для торговых расчетов с Африкой
Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с банками и иностранными партнерами формирует платформу для осуществления торговых расчетов с Африкой с общим оборотом около $5 млрд.
Политика
Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ
Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
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Происшествия
Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд
35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг
Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Армия и оружие
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
Авто
В Германии создан самый маленький кемпер
Политика
Сурков и Песков выступили за изучение «путинизма»
Помощник президента России Владислав Сурков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков положительно оценили идею создания рубрики «Путинизм» на сайте «Актуальные комментарии».
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Политика
Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу «Миротворца»
Вина голландца Макса Ван дер Верффа и немца Нормана Риттера оказалась в том, что они являются авторами "неправильного", по мнению администраторов "Миротворца", документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Космос
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли
Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Происшествия
Полковник Захарченко вспомнил «Титаник» и юмор судьи Елены Абрамовой
Осужденный предположил, что судья Елена Абрамова, судившая параллельно с ним футболистов Кокорина и Мамаева, возможно, вынесла решение «на таком же юморе», в очередной раз предал обструкции прокурора Милану Дигаеву и обвинил служительницу Фемиды в том, что та забыла в приговоре показания свидетелей защиты.
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).